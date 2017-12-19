LOL》M17兩韓援找好找滿 南韓LCK選手Deul加盟！

[1]南韓戰隊Ever8 Winners AD選手Deul加盟M17。（取自Machi Esports 臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LMS賽區Machi Esports戰隊再添一韓援！繼Move之後，M17官方臉書今（19）晚再公布第二位韓援，便是來自南韓LCK賽區的前Ever8 Winners AD選手Deul，由於原本的先發AD是Dee，M17也盼兩人能良性競爭，用實力爭取先發位置。

M17表示：「來自韓國的DeuL [Kim Deul （김들）]，曾經以先發ADC的身分幫助Ever8 Winners取得LCK資格，打線穩定與出色的團戰發揮是他最大的優勢。我們相信Deul與Move的加入能夠使Machi產生新的良性競爭，所有選手都能互相學習彼此經驗與優點，用實力來爭取先發位置，讓M17能越來越強！」

DeuL為南韓籍選手，本名Kim Deul（김들），《英雄聯盟》職業生涯待過多支隊伍，包括北美戰隊Team Coast，POP187 Club、Wan Yoo、Revenger等三支中國戰隊，在來到M17的上一支戰隊則是南韓LCK的Ever8 Winners。

S7世界賽後LMS賽區各戰隊無不大力補強，目前包括G-Rex、Team Afro都已找好找滿兩韓援名額，不少戰隊也都還有補強空間，這也是自S5賽季後，各隊再次充滿韓援的一年，實在是讓人期待2018年春季賽的到來。