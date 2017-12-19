MLB》與小熊會面都用英文溝通 達比修直呼累

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊季後補強投手群，球團高層今天親自到德州與日籍強投達比修有會面，根據《美聯社》報導，達比修沒有帶翻譯，全程用「英文」回答，讓他覺得很累，但也說這是很好的會面。

達比修有今年先後待過遊騎兵、道奇，整季繳出10勝12敗防禦率3.86，雖然他在世界大賽表現欠佳，仍是自由市場中搶手的球員之一。小熊棒球事務總裁艾普斯坦（Theo Epstein）率總管霍爾（Jed Hoyer）出馬，前往德州與達比修有會面。

《美聯社》指出，達比修有與小熊高層會面時，只用英文來溝通，沒有帶翻譯。達比修說，「我想接受更多的挑戰，包含我的英文在內。」該場會面雙方對談3個半小時，讓達比修有直呼「好累」，但他也說，明天也會繼續努力說英文。

小熊隊上兩名先發好手阿里耶塔（Jack Arrieta）和雷基（John Lackey）合約到期可能離開，球隊日前先發右投查特伍德（Tyler Chatwood）、左投史邁利（Drew Smyly）、以及後援投手摩洛（Brandon Morrow），並預計再找一名先發好手。若達比修真的加盟小熊，有望擔任第一或第二號先發。

達比修有。（資料照，法新社）