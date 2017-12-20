NBA》昨風光退休球衣 Kobe髒話譙林書豪影片今流出（影音）

林書豪與布萊恩（取自林書豪推特）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）昨天風光退休球衣，前隊友林書豪大方送上祝福，但湖人球迷後援會「紫金之血」日前卻貼出一段影片，為布萊恩過去在隊上訓練時狂向隊友飆垃圾話，而當時林書豪成為被噴垃圾話的苦主，引起球迷熱議。

這段影片為2014-15球季，湖人隊內訓練所進行的分組對抗賽，當時布萊恩不停用垃圾話激勵隊友，而未與林書豪同隊的布萊恩，深深感受到布萊恩的嚴苛以及嘴上功夫，在一次對位中遭布萊恩的垃圾話狠狠修理。

影片中布萊恩不斷對林書豪說「他根本不想投，這混帳不可能會進，該死」，隨後又跟林書豪說「你投阿、你投阿」，最後林書豪在三分線外出手，但球並沒有破網。

這球投完後布萊恩仍不斷提醒隊友「現在是比賽」，還要求教練鞭策球員，最後訓練結束時總教練史考特（Byron Scott ）才緩緩從籃下走進場，他見到林書豪就拍拍他的肩膀給鼓勵，最後球隊大集合喊聲時，鏡頭也捕捉到普萊斯（Ronnie Price）輕拍林書豪的手臂打氣。

布萊恩向來就有不少對訓練相當嚴格的傳聞，也曾被不少隊友形容為相當嚴苛的隊友，但不少球迷看到影片後仍認為他對林書豪所說的太過「魯莽」，也有人留言表示，「這就是為什麼大家都不喜歡跟他練球」，但也有球迷認為這就是布萊恩，「他是史上最佳球員你能拿他怎樣？」