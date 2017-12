MLB》力拚東山再起 昔日賽揚林西肯變筋肉男

林西肯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕曾獲兩屆國聯塞揚獎的前巨人王牌林西肯(Tim Lincecum),去年轉戰天使尋求東山再起,但因表現不理想,季中就被釋出,而他仍未放棄重返大聯盟的機會。休賽季積極地自主訓練,為明年的測試會做準備。

林西肯因為臀傷暫別大聯盟近一年,去年透過測試會尋求東山再起,和天使簽下1年約,但表現不如預期,9場先發投38.1局,繳出2勝6敗,防禦率9.16的慘澹成績,也遭到天使釋出。

不過33歲的林西肯並沒打算退休,雖然至今還沒找到球隊但他仍努力地進行自主訓練,備戰新球季,近日與落機投手奧塔維諾(Adam Ottavino)一同到「Driveline Baseball」訓練中心集訓,照片中身材相當結實,訓練中心人員透露,未來他有可能再次舉行測試會,拚回大聯盟。

FOR RELEASE:



Yes, this is Tim Lincecum at @DrivelineBB.

Yes, Adam Ottavino took the picture while training here.

Yes, Tim will throw for teams at a showcase in the near future.

No, I have no other information for you.



Send all communication to kyle@drivelinebaseball.com. pic.twitter.com/0N0cXHVUq8