MLB》力拚東山再起 昔日賽揚林西肯變筋肉男

林西肯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾獲兩屆國聯塞揚獎的前巨人王牌林西肯（Tim Lincecum），去年轉戰天使尋求東山再起，但因表現不理想，季中就被釋出，而他仍未放棄重返大聯盟的機會。休賽季積極地自主訓練，為明年的測試會做準備。

林西肯因為臀傷暫別大聯盟近一年，去年透過測試會尋求東山再起，和天使簽下1年約，但表現不如預期，9場先發投38.1局，繳出2勝6敗，防禦率9.16的慘澹成績，也遭到天使釋出。

不過33歲的林西肯並沒打算退休，雖然至今還沒找到球隊但他仍努力地進行自主訓練，備戰新球季，近日與落機投手奧塔維諾（Adam Ottavino）一同到「Driveline Baseball」訓練中心集訓，照片中身材相當結實，訓練中心人員透露，未來他有可能再次舉行測試會，拚回大聯盟。