NBA》字母哥準大三元 公鹿中斷騎士5連勝

「字母哥」亞德托昆波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今主場迎戰騎士的比賽，靠著「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在第4節關鍵讀秒階段從「詹皇」詹姆斯（Lebron James）胯下偷走球並放進致勝球，終場公鹿以119：116險勝騎士，中斷騎士近期5連勝。

今日比賽雙方打出精彩進攻戰，其中公鹿在第2節攻下39分比下騎士的24分，上半場打完公鹿以69：58領先。

進入下半場公鹿持續擴大領先優勢，帶著14分領先進入第4節，不過進到末節風雲變色，騎士靠著替補陣容「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）及J.格林（Jeff Green）帶領下，僅花6分鐘左右就逆轉比分，隨後雙方都換上主力陣容陷入拉鋸戰。

進入讀秒階段公鹿後衛史尼爾（Tony Snell）投進逆轉關鍵3分球帶領，「字母哥」亞德托昆波在第四節關鍵讀秒階段從詹姆斯胯下偷走球並放進，終場公鹿以119：116險勝騎士，中斷騎士近期5連勝。



公鹿希臘「字母哥」亞德托昆波繳出準大三元27分14籃板8助攻2抄截，防守悍將布雷德索（Eric Bledsoe）則有26分5籃板2助攻2抄截。

騎士方面「詹皇」詹姆斯攻下39分7助攻，不過僅抓下1籃板，兩位板凳大將魏德攻下14分4籃板，J.格林也有13分4籃板。

詹姆斯。（今日美國）