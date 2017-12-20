羽球》中媒列明年羽壇八大看點 前百週球后回歸恐威脅戴資穎

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕杜拜年終賽日前落幕，女單賽事由20歲的日本好手山口茜上演大逆轉奪冠，世界球后戴資穎提前出局，無緣寫下年終賽連霸第二人以及最多冠球后的紀錄，而中媒今天也列出明年羽壇八大看點，更指出倫敦奧運女單冠軍李雪芮的回歸，有可能會打破女單現今局面。

現年26歲的李雪芮在拿過2012年倫敦奧運女單金牌，並位居世界球后寶座長達119週之久，而去年里約奧運受傷提前在四強賽遭到淘汰，衛冕失利，今年都因為養傷而未出賽。

中國媒體《新浪體育》今天也將前球后的回歸列為明年必看的重點之一，內文指出，「李雪芮明年將重返賽場，傷癒復出的她還能否重回巔峰，將年輕的中國女單帶回頂尖，屆時女單世界局勢又將如何變化，一切將在新賽季揭曉。」

值得一提的是，李雪芮曾賞給戴資穎10連敗，4年來一勝難求，戴資穎直到2015年10月法國公開賽才拿下對戰首勝，生涯對戰成績3勝11敗，堪稱是戴資穎的天敵，而如今世界第二的日本女將山口茜僅以5000多分之差緊追在後，戴資穎的球后寶座明年將面臨巨大挑戰。

除了李雪芮回歸外，馬來西亞「一哥」李宗偉能否一圓世界冠軍夢和林丹第20座世界冠軍能否到手，都是明年羽壇關注的焦點。

李雪芮。（資料照，美聯社）