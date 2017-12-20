LOL》Karsa情定中國RNG！ 明年轉戰中國LPL賽區奮戰

Karsa加盟中國RNG。（取自RNG官方微博）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LMS賽區在S7休賽季吵得最喧騰的轉會八卦非閃電狼的明星打野Karsa莫屬，今（20）日答案揭曉，中國RNG與閃電狼同時在正中午發布轉會消息，Karsa正式與RNG完成轉隊程序，明年開始將跨海前往中國LPL賽區奮戰。

已成為Karsa前東家的閃電狼在官方臉書專頁表示：「閃電狼與RNG（皇族電子競技俱樂部）正式完成洪浩軒（Karsa）轉隊儀式，今天他將前往RNG上海基地開始職業生涯的下一段旅程。感謝Karsa在閃電狼這三年為戰隊的付出與努力，祝福他未來有更好的表現！」

接著，新東家RNG也在官方微博發表一篇長文，表示在經過與Karsa的良好溝通協商後，很高興地向大家宣布：「Karsa（洪浩軒）正式加入皇族電子競技俱樂部，和RNG共同征戰2018賽季，一起挑戰極限，翻開新的篇章」。

在RNG為Karsa的介紹文中，其形容Karsa是閃電狼陣中的穩定節奏發起者，曾在2016年帶領閃電狼拿下LMS冠軍並闖入MSI。「Karsa是名進攻性極強的選手，他同Mlxg一樣喜歡選擇卡力斯、雷葛爾、李星等Carry型打野，他操作細膩，常常入侵敵人野區搶占地圖資源」。

「在視野佈置方面，他同樣擅長，可以幫助隊伍打法多樣化。他善於帶動全場節奏，幫助線上建立優勢，滾大雪球以達到全面壓制敵方的目的。但同時，在中後期的處理中，他又極具團隊化，亦攻亦守的風格，使他無論場上局勢如何，他都處理得游刃有餘。新賽季，Karsa將與Mlxg同心協力，互相激勵，互相學習，為接下來的每一場比賽做充足準備，同RNG一起爭奪更多的榮譽。」