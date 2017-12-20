網球》2018台灣女網元月開打 李亞軒獲外卡謝淑薇也有機會

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金25萬美元（約748萬台幣）的2018WTA台灣公開賽，明年元月27日起首度移師台北和平籃球館，大會今公布報名名單，逾20名單打世界前百高手來台較勁，其中本週高居第6的烏克蘭美女絲薇托莉娜（Elina Svitolina），決定再度來台尋求衛冕，大會也把單打會外賽外卡，頒給我國好手李亞軒。

李亞軒獲2018台灣WTA台灣公開賽外卡。（記者方賓照攝）

台灣公開賽邁入第3年，本屆眾星雲集，單打世界排名前50多達7人報名，包括芳齡23的絲薇托莉娜、暫居25席的澳洲名將賈薇洛娃（Daria Gavilova）（澳洲籍），27名的中國金花彭帥、35名的張帥等，都將共襄盛舉。 守土有責的李亞軒表示，雖然外籍軍團來勢洶洶，她仍會抱著學習心態，一球一球打好爭取勝利，今夏台北世大運拿下1金1銀的她說：「非常感謝大會與台北W飯店支持，給我這麼寶貴機會，在自家球迷面前出賽機會難得，我會好好把握！」

李亞軒獲2018台灣WTA台灣公開賽外卡。（記者方賓照攝）

此外，謝淑薇本週女單排行103，也有機會獲頒外卡、或直接以排名補進單打會內賽。台灣公開賽會外賽明年元月27至28日進行，開放免費入場。會內賽單打32籤、雙打16籤，將於元月29日至2月4日登場，門票元月初開賣，球迷可洽官網（http://www.taiwanopen.com.tw/）、臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/wtatwopen/）。

李亞軒。（記者方賓照攝）

2018WTA台灣公開賽賽會主席余政憲公布選手名單。（記者方賓照攝）