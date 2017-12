鬥陣特攻》獎盃破壞者？ Mangachu表演賽奪冠卻弄斷獎盃

Mangachu把獎盃弄壞。(取自Mangachu twitter)

〔記者陳耀宗/綜合報導〕「只要獎盃,不用獎金」,這句話出自《鬥陣特攻》SWFC戰隊隊長Mangachu之口,他們於上週末在台北暴雪電競館舉行的英雄大亂鬥明星表演賽拿下冠軍,六人很開心地拿著獎盃供媒體拍照,事後他卻在個人推特上傳獎盃斷裂的慘狀,更剛好地是,隊友Elk也在底下回文「我也是…」,誇張程度讓第三名隊友ZachaREEE不禁嘆「你們到底怎麼搞的」,令人好氣又好笑。

接連打敗OPC隊伍BLK、M17與HKA,由2017年世界盃亞軍、加拿大籍的Mangachu所率領的SWFC拿下表演賽冠軍,當時在頒獎舞台上,更是被媒體捕捉到他對於獎盃愛不釋手的讚嘆感;會後聯訪時,有媒體問到「這種表演賽該不該有獎金池」,眾人也紛紛表示「不需要」,Mangachu更是笑稱「有獎盃就很夠了」。

沒想到,才不過一天,Mangachu在18日於個人推特上傳一張獎盃「身首異處」的慘況,好巧不巧地,另一名隊友Elk也回應「same dude…same…」(兄弟,我也是…);看到兩名隊友這樣好氣又好笑的慘況,也讓第三名隊友ZachaREEE回應「How did you do this already」(你們到底怎麼搞的)。

不過,Mangachu也表示,他回家後會把獎盃黏合回去,想必現在已經「康復了」。而Mangachu這樣的「獎盃破壞狂」已經不是第一次,底下更有人留言說「這樣子不會有人敢讓你碰OWL獎盃」;他也以一個哭臉回應「得先進入OWL的隊伍再說」。

看得出來Mangachu對獎盃的喜愛。(記者陳耀宗攝)

SWFC全員秀出冠軍獎盃。(記者陳耀宗攝)

前一秒Mangachu還在機場跟隊友合影獎盃,隨後就把它弄斷了。(取自Mangachu twitter)