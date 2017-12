布萊恩對女兒有著高度期許。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)昨天在湖人主場退休球衣,爆滿球迷紛紛送上祝福,而作為3個女兒的父親,布萊恩在儀式最後也向女兒深情告白。

言談中布萊恩透露出對女兒們的高度期許,他說:「希望今晚,不是讓你們知道只要努力夢想就會到達,我希望今晚你們能記得那些辛苦早起,辛苦熬夜,練到累癱,以及不管你多不想練,仍硬撐著把訓練做完的日子,這其實就是夢想,不會是終點,而是一段旅程,當你們能夠理解,就會發現不可能完成所謂的夢想,但偉大的事情會隨著到來,若你們都能理解這翻道理,我也算是完成一個父親該做的事。」

