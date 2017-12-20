電競》以「腳」會友！ 台星海好手Hui約韓實況主Larva用腳比賽

台韓好手將用腳對戰。（取自Afreeca TV）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《星海爭霸》ZOTAC CUP Masters甫落幕，決賽卻引人非議，來自南韓Afreeca TV實況主Larva在大幅領先開始以各種姿勢打遊戲－包括用腳，戲謔行為不僅引起對方不滿，也被主辦方處終身禁賽。不過，用腳打GAME，Larva並非始祖，我國星海好手Hui更曾舉辦《鬼腳盃：三娘腳趾》，限定只能用腳比賽，這次Hui也邀請到Larva於21日再度參加《鬼腳盃》，比拚誰才是「鬼腳王」。

回顧ZOTAC CUP Masters決賽，當時Larva對上中國好手羅賢，在拉開彼此的差距後，Larva開始「For Fun」，不但讓遊戲中的生產單位閒置，甚至使其跳舞；這樣還不夠，Larva接著還一度裝睡、用腳打比賽。

Larva曾在ZOTAC CUP Masters決賽用腳比賽，惹怒對手及主辦方。（取自YOUTUBE）

賽後才知情的羅賢於個人微博痛批對方是「小丑」，儘管Larva表示他的行為已經獲得主辦方允許，但事後卻被打臉，甚至禁止Larva終身不得參加ZOTAC CUP賽事，但他本人倒是不以為意，甚至表示往後要用「舌頭」打來遊戲。

說到「用腳」打遊戲，不可不提今年6月所發生的事情，同樣為《星海爭霸》好手的台灣選手Hui便曾與三位實況主展開《鬼腳盃：三娘腳趾》對戰，用腳比賽，可謂熟捻，因此，Hui便邀請「同道中人」Larva於21日晚上9點，再度進行《鬼腳盃》賽事，唯一的規定就是兩人只能用手以外的部位對戰，想必十分精采。