NBA》羅培茲踝傷KCP禁賽 湖人面對聯盟龍頭火箭更加嚴峻

B.羅培茲因追防杜蘭特而扭傷右腳踝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人昨日在主場退休了「黑曼巴」的球衣背號，也在與衛冕軍勇士交手中，奮戰到延長賽才落敗，不過傷了陣中先發中鋒B.羅培茲（Brook Lopez），下一場即將前往客場挑戰暫居聯盟龍頭的火箭隊，先發後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也不能隨隊打客場比賽，對湖人來說明日的比賽將十分嚴峻。

在昨日與勇士交手中，B.羅培茲因追防杜蘭特（Kevin Durant）下落時右腳踝扭傷，經過X光檢查後確定為陰性，至少需要休養三週，除了先發中鋒將缺陣外，湖人隊的先發得分後衛卡德威爾波普，因為季前酒駕被法院判不得離開加州25天，這段期間他將錯過四場客場比賽，其中有兩場都是面對聯盟龍頭火箭，都將少了卡德威爾波普的防守經驗與場均14.2分的火力輸出。

面對B.羅培茲即將因傷缺陣，波爾（Lonzo Ball）表示，「沒有人有辦法取代他，在防守端他有著高度，在進攻端有著外線投射能力，能將防守球員拉開。」，總教練華頓（Luke Walton）將會嘗試不同的人來頂替B.羅培茲缺陣期間先發內線的空缺。

本季B.羅培茲前28場全勤出賽並且都擔任先發重任，場均能夠貢獻12.8分4.3籃板1.7助攻並有1.6次阻攻。

卡德威爾波普因酒駕將有25無法離開加州，參加客場賽事。（美聯社）