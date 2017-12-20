NBA》籃球之神跳槽大聯盟 棒打2A要拍成電影

〔體育中心／綜合報導〕籃球之神喬丹（Michael Jordan）這次不拍籃球電影啦！根據美媒報導，好萊塢巨星威爾史密斯（Wil Smith）最近打算拍攝一部講述這位「空中飛人」當年從NBA退休後，轉換跑道改行加入白襪隊打棒球的一段故事。

1993年10月，30歲的喬丹突然宣布從公牛隊退休，震驚了全世界的籃球迷。喬丹退休的理由是「失去了比賽的慾望」，但後來他坦承，當年7月父親慘遭槍殺，才是他急流勇退的主因。

喬丹的父親一直期待他成為大聯盟球員，為了完成父親的遺願，喬丹決定挑戰棒球；而當時芝加哥白襪隊和公牛隊同一個老闆，想打棒球的喬丹順理成章選擇白襪隊，1994年2月以外野手身分簽下小聯盟合約。

喬丹生涯唯一的職棒球季直接從2A出發，雖然他是不世出的籃球奇才，高中也打過棒球，但終究無法在職棒場上一飛沖天；出賽127場，打擊率只有0.202，擊出3支全壘打、51分打點，守備上發生11次失誤，守備率0.952在外野手之中偏低，唯一的亮點是跑出30次盜壘。

而喬丹在最後仍決定在1995年重返NBA，結束短暫的棒球之旅。雖然喬丹在小聯盟表現平平，但當時的白襪隊2A總教練、後來帶領紅襪隊奪得世界大賽冠軍的法蘭柯納（Terry Francona）卻曾經表示，如果喬丹再增加800到1000個打數的歷練，是可能有躍上大聯盟的機會。

目前電影將暫定取名為「The Prospect」，劇本也大致完成，不過演員卡司仍未知，也留給球迷無限的想像空間。

「籃球之神」喬丹現在是黃蜂隊的老闆。（資料照，美聯社）