HBL》開心哭了！陽明高中擊敗金甌女中 睽違兩屆再度重返8強

北市陽明進8強。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕陽明高中今日在106學年度HBL高中籃球聯賽女子組外卡戰最終輪，以69：61力退金甌女中，睽違兩屆再次進軍8強之林，陽明女將賽後都流下開心的眼淚。

順利搶下8強門票，陽明女將都流下開心的眼淚。（記者黃志源攝）

陽明在103學年摘下第4後，連兩屆無緣8強，此次擋住金甌在末節的強勢反撲，將寶貴一勝收下教練李台英表示，「我們等這一天，真的等很久了。」

從加入陽明後，今年高三的王渝茜前兩屆都無法幫助球隊闖入8強，她回憶上屆在外卡最後一場落敗，至今仍會感到難過，好在她這次繳出11分、11籃板，幫助陽明重返8強，且她還是是帶傷上真的狀況，她認為，一切都很值得，起碼下屆學妹確定不用打資格賽。

北市陽明王渝茜運球過人。（記者黃志源攝）

女生組8強有南山高中、永仁高中、普門高中、滬江高中、淡水商工、南湖高中、陽明，最後1張門票將由早上爆冷打敗傳統強權北一女中的忠明高中及苗栗高商爭奪。

北市陽明江宜潔奮力突破防守。（記者黃志源攝）

金甌女中 廖瑋晴遭包夾，進攻受挫。（記者黃志源攝）

金甌女中江明娟伺機傳球助。（記者黃志源攝）

金甌女中江明娟快攻上籃。（記者黃志源攝）

北市陽明彭曼寧攻下9分。（記者黃志源攝）

北市陽明3分球拉開比數。（記者黃志源攝）