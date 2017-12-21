湖人戰龍頭火箭 今日賽事預告與轉播

「哈羅連線」帶領火箭升空。（美聯社）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽，湖人客場挑戰火箭，湖人中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）因右腳踝扭傷缺陣，後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也因季前酒駕無法離開加州隨隊出賽，人手短缺的湖人隊將面對兵強馬壯的聯盟龍頭火箭隊。

另一場賽事由灰熊對上勇士，勇士近期傷兵纏身，包括前鋒D.格林（Draymond Green）與MVP柯瑞（Stephen Curry），不過還有另一位MVP杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮球隊，而灰熊方面則要看明星中鋒M.加索（Marc Gasol）如何帶領球隊對抗衛冕軍勇士。

HBL男子組複賽第三天，今日賽事全在高雄巨蛋進行，FOX體育台從下午兩點開始進行轉播，高中生的熱血對決，各位球迷記得鎖定自由體育新聞報導與轉播！

NBA例行賽

09:00 湖人@火箭（緯來體育）

11:30 灰熊@勇士（愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS）

HBL男子組複賽

10:30 宜蘭高中vs.南湖高中

12:10 木柵高工vs.南山高中

14:00 能仁家商vs.東泰高中（FOX體育台）

15:40 強恕高中vs.泰山高中（FOX體育台）

17:20 青年高中vs.松山高中（FOX體育台）

19:00 東山高中vs.高苑工商（FOX體育台）