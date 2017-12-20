高球》中國信託女子公開賽 明在東方球場揭開序幕

中國信託女子公開賽即將登場，參賽選手代表和與會貴賓在賽前記者會上合影。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕總獎金500萬元的2017中國信託女子高爾夫公開賽，明天起將在東方球場開賽，中國信託銀行副董事長利明献今天在賽前記者會上祝福所有參賽選手打出好成績，更期待盧曉晴能夠順利衛冕，把冠軍盃留在台灣。

這項女子職業高爾夫賽事今年是連續第6年舉辦，也是女子台巡賽和女子中巡賽年度封關戰，共有來自7個國家108位女將，競逐100萬元冠軍獎金。旅日台灣名將盧曉晴特別返台衛冕冠軍，去年她在比賽中上演神奇大逆轉，贏得勝利，她表示，雖然在後追趕打得比較習慣，但希望今年不要打得那麼辛苦。今年她在日本拿了4座冠軍，獎金突破1億日圓，表現很出色。

中國信託女子公開賽盧曉晴向衛冕之路。（記者趙新天攝）

主辦賽事的中國信託銀行自2011年起協助台灣女將走上國際舞台，並從2012年起舉辦這場比賽，中國信託銀行副董事長利明献今天表示，這場比賽是亞太地區各國選手一年一會的盛事，他期待女將們都能創下佳績，尤其是回來衛冕的盧曉晴，去年她在比賽中封后，今年希望繼續把冠軍盃留在台灣，利明献說：「今年中國信託銀行贊助的選手已在各國拿到8座冠軍，希望這場會是旗下贊助的選手今年的第9座冠軍。」

中國信託女子公開賽即將開打，東方球場總裁暨女子中巡賽董事長潘仲光，歡迎各國女將來到東方球場參賽。（記者趙新天攝）

中國信託銀行副董事長利明献，期待旗下贊助選手能把冠軍盃留在台灣。（記者趙新天攝）