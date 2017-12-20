HBL》天意？教頭怕「拐」氣？ 苗栗高商挫忠明高中 搭上8強末班車

苗栗高商徐詩涵運球。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕苗栗高商老教頭吳喜松昨日不慎滑倒，摔得四腳朝天，今日雖拄拐杖現身高雄巨蛋，但他不敢在比賽期間拿出拐杖，因為深怕球隊反而被拐氣，苗商陳映慈狂拿27分、隊長徐詩涵12分，以92：61大勝爆冷擊敗北一女中的忠明高中，苗商搭上晉級末班車，徐詩涵也把這份晉級大禮送給今天生日的媽媽。

苗栗高商教練吳喜松。（記者黃志源攝）

苗栗高商陳映慈攻下27分。（記者黃志源攝）



本屆女生組8強最終有南山高中、永仁高中、普門高中、滬江高中、淡水商工、南湖高中、陽明高中及苗商，8支娘子軍明年元月28日在台北體育館開戰，最終有4隊能前進台北小巨蛋。

苗商昨不敵南湖高中，導致得在外卡戰爭取脫穎而出的機會，徐詩涵笑說，這一切都是天意，因她當時在苗栗廟裡求神，問說是否會打外卡賽，結果第一次竟然是笑筊；果然，苗商也落至外卡賽，好在最終保住連5屆晉級8強的傳統。

苗栗高商徐詩涵上籃。（記者黃志源攝）

徐詩涵媽媽今日剛好生日，徐詩涵就把這份大禮獻給母親，她說：「謝謝媽媽從小到大都支持我打籃球，而且每場比賽都一定會到場為我加油。」

苗栗高商隊長徐詩涵幫助球隊晉級八強，也送給媽媽一份生日大禮（記者林岳甫攝）