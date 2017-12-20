諸羅山盃少棒賽》孕育日職選手 鈴木將平、美馬學都打過

〔記者郭羿婕／嘉市報導〕諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽辦了20屆，已成全台規模最大的棒球賽事，孕育許多職棒好手，不只中職，其實也有多位曾來台參賽的日本小將加盟日職，樂天投手美馬學、西武外野手鈴木將平皆為代表。

西武獅鈴木將平（右4）也打過諸羅山盃，2010年代表靜岡富士隊來台。（資深翻譯李淑芳提供）

日本靜岡富士隊今年第6次參與諸羅山盃，2010年首度來台時，鈴木將平就在陣中，去年日職選秀獲西武青睞，也是U18亞洲青棒錦標賽國手，並於日前來台投入冬季聯盟賽事，名列日職西軍。

鈴木將平。（資料照，記者林正堃攝）

鈴木將平對諸羅山盃印象深刻，他與台灣資深日文翻譯李淑芳交情甚篤，特地把當年參賽照片翻拍給李淑芳，分享兒時回憶，李淑芳當年也協助隨隊翻譯。另外，美馬學曾隨茨城隊來台打諸羅山盃。

西武獅鈴木將平也打過諸羅山盃，2010年代表靜岡富士隊來台。（資深翻譯李淑芳提供）

靜岡富士總教練秋山昌俊在棒界深耕35年，帶出職棒選手不只鈴木將平，還有廣島隊庄司隼人，如今已72歲，依舊對棒球充滿熱誠，去年還開始指導小女生打球，希望明年也能帶她們來台參賽。

秋山昌俊說，很多女孩喜歡棒球，但在球隊中總是男生優先出賽，對女生不太公平，因此決定組成純女生的少棒隊，每人都能上場，「這在日本也積極推廣，還有小女生的全國大賽，我的子弟兵有3人入選靜岡代表隊，贏得全國冠軍。」

秋山昌俊認為諸羅山盃極具意義，小朋友來到台灣，由於語言不通，必須自己嘗試溝通、交朋友，加上聯隊成員來自不同球隊，也在團隊中學習，無論想法、態度都帶來不一樣的成長，眼界大開，「來這裡對他們很有幫助，希望每年都能來。」

日本靜岡富士隊總教練秋山昌俊。（記者郭羿婕攝）