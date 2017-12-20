NBA》昔日傳奇控衛關係僵 今在節目破冰淚灑現場！（影音）

“Let me apologize to you. If I hurt you. That we haven’t been together.”#PlayersOnlyMonthly pic.twitter.com/nDpfDfZek8 — NBA TV （@NBATV） 2017年12月20日

〔體育中心／綜合報導〕昔日傳奇控衛「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）與魔術強森（Magic Johnson）過去傳出關係破裂，今天兩人在NBA TV節目中重聚，不但互相擁抱冰釋前嫌，還雙雙落下男兒淚。

兩人的好交情建立在1987-89兩個賽季，當時活塞隊和湖人隊連兩年在總決賽碰頭，儘管是宿敵，他們的關係卻非常好，並常在開賽前互相親吻做為鼓勵，但自從湯瑪斯傳言魔術強森是雙性戀或同性戀開始，雙方關係就破裂了。

魔術強森與湯瑪斯賽前Kiss。（圖片取自網路）

最知名的新聞發生於1992年美國男籃夢之隊中，當時籃球大帝喬丹（Michael Jordan）因不認同湯瑪斯打球風格，認為活塞隊為了勝利常使用小動作及惡意犯歸，因而排擠湯瑪斯，不料身為好友的魔術強森也沒站出來聲援，爾後魔術強森也證實確有此事。

不過實至今日，兩人已放下過去，「你是我兄弟，如果傷害到你我說聲抱歉，上帝仁慈，祂讓我們重修舊好。」魔術強森表示，身邊的朋友們都希望他們和好，包括自己的妻子與父親，湯瑪斯也感性地說：「我永遠都在這裡支持你，哥們！」

湯瑪斯。（資料照，法新社）

魔術強森日前出席布萊恩休球衣儀式。（資料照，法新社）