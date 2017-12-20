NBA》閃電俠老了需要輪休？魏德：真正的戰場在6月

魏德很滿意球隊對於他輪休的決定。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭騎士隊儘管在今日以3分之差輸給公鹿，不過球隊近況火燙，近20場只輸掉2場比賽，球隊有計畫性地讓老將魏德（Dwyane Wade）獲得輪休，對此，魏德表示，「我認為輪休對我是好的，真正的戰場在六月。」

即將在下個月步入36歲的魏德，2003年加入NBA，今年是第15個賽季。漫長的例行賽對於老將來說是一種艱鉅的考驗，面對球隊輪休的做法，魏德很滿易，「我享受能夠輪休的日子，接下來我還會得到不少輪休的機會，這是在騎士這種強隊的好處，這樣對我跟球隊都有好處。」

騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）認為，不管任何情況都不會強迫魏德上場，魏德的膝蓋有舊傷，需要適當的休息，最重要的一點是，在關鍵時期確保他是健康的。

「作為一名運動員，很難確切地決定哪時候不出賽是最聰明的，因為我們隨時都想要上場，」魏德說道，「不過我認為輪休能讓我在關鍵時刻有好表現，對我來說真正的戰場是在6月。」

NBA季後賽從4月開始，經過一番廝殺過後，總冠軍戰會在6月舉行，魏德本季帶槍投靠好兄弟詹姆斯（LeBron James），除了為了兄弟情，不外乎就是想要在生涯晚期再一嚐冠軍滋味。

魏德本季已經輪休過兩次，分別是在對上老鷹以及巫師的比賽，本季魏德平均上場時間23.7分鐘，攻下11.4分皆是生涯新低，不過騎士目前戰績23勝9負，在東部排行第二。

魏德前來騎士與詹姆斯在度合體。（法新社）