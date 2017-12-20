HBL》「綠色神盾」松山高中回來了 24分之差大勝東泰高中開胡

東泰高中與松山高中球員激烈爭搶籃板球。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級12強複賽，今天在高雄巨蛋進行第二天賽事，衛冕軍「綠色神盾」松山高中走出前役不敵泰山高中的低潮，這回展現出強悍防守以77：53大勝東泰高中，取得複賽首勝，明日將遭遇苦吞2連敗的青年高中。

松山表現最佳為高三202公分中鋒林正，他攻下18分、16籃板，其中還有9個是進攻籃板，搭配林勵15分、9籃板與5助攻，「勵正連線」成功替球隊搶下首勝，而高三才獲得登錄機會的楊承翰也表現不俗，繳出15分及10籃板。

松山高中林正快攻上籃。（記者黃志源攝）

松山高中林勵3分線外投籃。（記者黃志源攝）

松山高中楊承翰上籃。（記者黃志源攝）

松山高中潘宣頤快攻單手投籃。（記者黃志源攝）

東泰預賽僅以1分之差不敵松山，無奈這回在禁區高度毫無優勢下，雖抓了52個進攻籃板，卻遭松山狂抓64個籃板，包括29記進攻籃板，且全隊二分球投籃命中率僅22％，只有「本土天王」吳宗憲攻下10分外帶12籃板、4抄截，其餘成員得分都僅在個位數，無緣取得2連勝。

東泰高中吳宗憲上籃。（記者黃志源攝）

東泰高中賴柏彥上籃。（記者黃志源攝）

A組目前有南山高中、東山高中取得2連勝，南湖高中、高苑工商1勝1敗，木柵高工及宜蘭高中都是2連敗；B組能仁家商、泰山高中2勝0敗，松山、東泰同為1勝1敗，強恕高中及青年則是2連敗。

東泰高中與松山高中球員激烈爭搶籃板球。（記者黃志源攝）