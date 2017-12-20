個人參與會員截止 泳協最後一週暴衝萬人成榜首

輔仁大學林建良（右起）、黃硯歆、安廷耀、王郁濂，之前在男子400公尺混合式接力決賽，以3分20秒84破全國紀錄。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕新版國體法於今年八月底通過，國內體育協會開放個人會員參與、全面改選，經過三個月的線上申請，今晚九點截止，總共湧進17萬4596民眾報名，其中泳協與上週相比，逆勢暴衝1萬07人，累計19441人，成為報名人數最多的協會，盤踞數週龍頭的足協，則累計19271人，排名第二。

民眾申請運動協會人數前10名。（體育署提供）

羽球世界球后戴資穎日前拋下震撼彈，宣布將參選羽協選手理事一職，站到第一線位選手發聲，明下午兩點她也將出席體育署所舉辦的「全民入股挺選手，體壇攜手迎未來」的記者會，也是參選後的首個公開活動。

兩度征戰奧運的桌球國手陳思羽昨也於臉書宣布參選，並承諾將用行動與熱忱，協助未來協會的運作和保障所有球員選手的權益；另外，排球「光頭神舉」黃培閎、游泳選手唐聖捷與自由車奧運女將蕭美玉皆表態參選選手理事，預料將會帶動更多國手投入競選，齊心改善台灣體育環境。

最新民眾申請運動協會一覽表。（體育署提供）

（由左至右）安廷耀、王郁濂、黃硯歆和王星皓於今年世大運男子８００公尺自由式突破全國紀錄，表現亮眼。（資料照，記者廖聿偉攝）