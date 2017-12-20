泰皇盃藤球賽》台灣隊傳捷報！男團第二級奪冠 新南向也助功

台灣藤球代表隊，在泰國泰皇盃拿下史上最佳成績。（記者陳彥廷翻攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕第32屆泰皇盃世界藤球錦標賽上週在泰國舉行，台灣代表隊創下史上最佳成績，男子團體在D1級勇奪冠軍，女子兩人賽則是首度參賽就獲級D1亞軍，其中主力成員就有7名是屏東縣佳冬鄉土生土長的子弟兵，從濕滑、風雨飄搖的場地，到現在有專業練球場所的佳冬國中，可說是藤球國手的搖籃之一。

台灣藤球代表隊，在泰國泰皇盃拿下史上最佳成績。（記者陳彥廷翻攝）

藤球結合排球和足球特長，而東南亞的藤球運動風氣興盛，泰國更是其中佼佼者，每年在曼谷舉辦的泰皇盃，堪稱是藤球的最高競技殿堂，依競爭強度又再分為premier、D1到D2級，台灣隊從原本在D2級（第3級賽事）打拼，但前年開始突被升上D1級，一開始只能力保不被降級，但這2年經過苦練磨合及換血後，現在國手平均年齡約20歲，有衝勁又有體力，成功抗壓創下歷年最好成績。

左起台灣藤球代表隊的陳佳佩、阮鈺琪、羅上祐、李信嶸、方瑞照、王昶穎、陶秉業，皆為佳冬子弟。（記者陳彥廷翻攝）

佳冬國中學務主任鄭力元是這次泰皇盃的帶隊教練，他說，這幾年的訓練、換血，隊伍選手的實力及默契提昇、磨合，身手都已有職業級的水準，但和傳統的東南亞強權相比，在國際大賽比賽時的穩定性仍待加強。

左起阮鈺琪、陳佳佩在國際擂台頂住壓力，成穩表現拿下D1亞軍佳績，右為教練鄭力元。（記者陳彥廷翻攝）

今年全運會為配合政府「新南向」政策，特地邀請東南亞的數個藤球強權組隊來比賽，當時國手們在國內就能和國際級實力選手拼搏，成績雖然不好看，但放開來打的國手們，卻是增加寶貴的經驗和自信及抗壓性。

鄭力元說，當時男團D1冠軍賽時遇上德國竟鏖戰了4個小時，球來球往雙方都難以得分，就算排上替補球員依然是體力耗盡，最後明顯可以感受到選手們展現出的「只許勝不許敗」的意志力苦撐，而全運會的邀請賽經驗，也成為D1奪冠助力，苦練所帶來穩定性的也成功以些微差距獲勝帶走冠軍。

本屆國17位國手中，除以台北為主及全台各地的選手外，有7位是佳冬鄉土生土長的子弟，也全是佳冬國中的校友，現在不論是在佳冬念高農，還是到屏北、高雄念大學，仍幾乎每天回佳中練球，除技術更培養向心力和默契，其中女子雙人賽亞軍的阮鈺琪才就讀佳冬高農1年級，卻在國際擂台頂住壓力，成穩表現拿下D1亞軍佳績，佳冬鄉堪稱成為藤球的國手搖籃。

台灣藤球代表隊，在泰國泰皇盃拿下史上最佳成績。（記者陳彥廷翻攝）

台灣藤球代表隊，在泰國泰皇盃拿下史上最佳成績。（記者陳彥廷翻攝）