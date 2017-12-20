改革全民動起來！最後一周人數暴增近三倍

〔體育中心／綜合報導〕新版國體法於今年八月底通過，此次修法主要分為兩部分，一是強化選手的權益保障，二則是大眾最關心的協會改選，國內體育協會開放個人會員參與、全面改選，經過三個月的線上申請，今晚九點截止，總共湧進17萬4596民眾報名。

最新民眾申請運動協會一覽表。（體育署提供）

體育署今晚公布的第一波入會截止各協會報名人數，各協會湧入大量會員，上週許多協會原僅不到500人，本週皆大量成長，爆增幾千人，其中游泳、足球、羽球、網球、棒球、高爾夫球皆飆破一萬；排球協會、體育運動舞蹈總會將近萬人；殘障體育運動總會、跆拳道協會也衝到5千人，舉重協會更是由上周的37人增加到3千多人。

本周總人數暴增有將近三倍之多，總計共有17萬4596人加入協會，入會人數近萬、破萬的協會中，僅剩排球協會章程還沒繳交，因此入會截止日期延後至章程審核後一週，因此排協也是入會總人數前八名中，唯一還能繼續申請加入會員的協會！

體育署之前也表示，對於還在努力修訂章程的協會，體育署會加強輔導，並配合延長預報名系統開放時間，繼續接受民眾報名，12月20日之後的報名期限將以各該協會章程通過許可後一週截止為原則。

第一波預報名截止後，目前已有羽球世界球后戴資穎、亞運自由車金牌得主蕭美玉、桌球女將陳思羽、排球選手黃培閎，及游泳選手唐聖捷、楊金桂及林士傑等人宣布將參選選手理事。

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）