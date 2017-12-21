護國神醫推廣健康運動 體壇名人力挺

台灣健康運動管理協會成立，有強大的志工團隊主動協助推廣健康運動的理念。（台灣健康運動管理協會提供）

林聖章表示，有感於規律運動對民眾健康的重要性，尤其體重管理與許多慢性病，需要靠規律運動和正確精準的營養補給，就可以改善症狀恢復健康生活，因此發起台灣健康運動管理協會，將健康運動的概念有計畫推廣，一方面具體改善民眾的健康，也可降低台灣健保醫療的負擔。

林聖章的理念獲得許多體壇名人力挺，包括現擔任中華奧會執行委員的前國手陳怡安，2004年雅典奧運金牌朱木炎，以及女子舉重世界紀錄保持人郭婞淳的教練林敬能，世大運滑輪溜冰楊合貞勇奪5金的教練吳炯助，奧運銅牌紀淑如等都參與協會成立，陳怡安和朱木炎都獲選擔任首屆理事。

昔日體壇名將陳怡安（左）與朱木炎都擔任台灣健康運動管理協會理事。（台灣健康運動管理協會）

前體育署副署長的彭台臨，對林聖章的理念也極為推祟，特地南下參與成立大會。彭台臨曾是癌症病患，退休後成立「亞洲高齡運動健康整合協會」，盼協助提升高齡民眾體適能與生活品質。他表示，計畫與台灣健康運動管理協會合作，整合國內外高齡運動與健康資源，結合預防醫學、營養學、運動、長照、健康促進等專業領域，以提升高齡民眾體適能與生活品質，提供專業的健康知能與運動模組。

自掏腰包籌備協會，正式成立後林聖章退居幕後，理事會選出陳賢修擔任首屆理事長，並邀請電影界大亨周信義擔任名譽理事長。奧運金牌教練劉慶文則擔任秘書長，而曾於幸福診所減重成功，重拾健康生活的民眾，深知運動與健康管理的重要性，主動組成志工團隊，成為協會推廣健康運動生活的主力尖兵。

台灣健康運動管理協會籌備會主任委員林聖章（右）將印信交接理事長陳賢修（左），由台北市立大學競技所所長徐台閣監交。（台灣健康運動管理協會）

台灣健康運動管理協會由林聖章（左）發起，劉慶文（中）擔任執行秘書，正式成立後選出陳賢修為首屆理事長，劉慶文擔任秘書長。（台灣健康運動管理協會）

台灣健康運動管理協會成立，周信義、陳怡安、彭台臨（左起）均現身力挺。（台灣健康運動管理協會）