MLB》再見龍哥！ 光芒最偉大球星轉戰巨人

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊休季努力砍團隊薪資，今將看板球星「龍哥」朗格利亞（Evan Longoria）送到巨人隊，換來中外野手史潘（Denard Span）和3名巨人農場前30大新秀。

巨人清出3名新秀包括大聯盟官網排名第1的內野手阿洛尤（Christian Arroyo）、排名第25的左投克魯克（Matt Krook）和排名第29的左投伍德（Stephen Woods）。

這筆交易各添所需，巨人上季苦於長程砲火發揮不佳，三壘手打擊全大聯盟最差，朗格利亞將能填補空缺，他上季繳20轟、86點和打擊率0.261，還獲得生涯第3座金手套。

朗格利亞無疑是光芒隊史最佳球星，累積勝利貢獻值（WAR）達50高居第一，他在2012年提前簽下的6年1億續約，延長合約從2017年開跑，到2022年總計薪資8100萬。根據大聯盟規定，只要在大聯盟年資10年、後5年待同一隊，交易就必須本人同意，在光芒溝通順暢之下，龍哥點頭答應前往巨人。

「球團從第一天就保持開放態度、持續溝通，」朗格利亞說，「他們聆聽我的條件，讓我有機會去一支能贏球的球隊，也讓他們能達成重建的目的。我很清楚跟他們說過，如果真的要交易了，希望能夠達成雙贏的目標。」

32歲的朗格利亞是光芒2006年首輪新秀，陪伴球隊4次季後賽。「Evan是我們最偉大的光芒人，一直是我們成功的中心人物，要跟他道別非常感傷，我代表整個球團為Evan跟他的家人送上最好的祝福。」光芒主老闆Stuart Sternberg如此說道。

Every day I was a Ray was special. From the bottom of our hearts, my family and I say THANK YOU!… https://t.co/3dgkIEJAMd — Evan Longoria （@Evan3Longoria） 2017年12月21日

朗格利亞結束10年光芒生涯轉戰巨人。（美聯社）