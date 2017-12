MLB》再見龍哥！ 光芒最偉大球星轉戰巨人

〔體育中心/綜合報導〕光芒隊休季努力砍團隊薪資,今將看板球星「龍哥」朗格利亞(Evan Longoria)送到巨人隊,換來中外野手史潘(Denard Span)和3名巨人農場前30大新秀。

巨人清出3名新秀包括大聯盟官網排名第1的內野手阿洛尤(Christian Arroyo)、排名第25的左投克魯克(Matt Krook)和排名第29的左投伍德(Stephen Woods)。

這筆交易各添所需,巨人上季苦於長程砲火發揮不佳,三壘手打擊全大聯盟最差,朗格利亞將能填補空缺,他上季繳20轟、86點和打擊率0.261,還獲得生涯第3座金手套。

朗格利亞無疑是光芒隊史最佳球星,累積勝利貢獻值(WAR)達50高居第一,他在2012年提前簽下的6年1億續約,延長合約從2017年開跑,到2022年總計薪資8100萬。根據大聯盟規定,只要在大聯盟年資10年、後5年待同一隊,交易就必須本人同意,在光芒溝通順暢之下,龍哥點頭答應前往巨人。

「球團從第一天就保持開放態度、持續溝通,」朗格利亞說,「他們聆聽我的條件,讓我有機會去一支能贏球的球隊,也讓他們能達成重建的目的。我很清楚跟他們說過,如果真的要交易了,希望能夠達成雙贏的目標。」

32歲的朗格利亞是光芒2006年首輪新秀,陪伴球隊4次季後賽。「Evan是我們最偉大的光芒人,一直是我們成功的中心人物,要跟他道別非常感傷,我代表整個球團為Evan跟他的家人送上最好的祝福。」光芒主老闆Stuart Sternberg如此說道。

