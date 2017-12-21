BBC年度體壇風雲人物票選 奧運金牌法拉奪冠

法拉透過視訊表示，獲得第一名感到相當驚訝。（圖擷取自《英國廣播公司》（BBC）報導專頁）

〔即時新聞／綜合報導〕英國田徑賽的長跑名將法拉（Mo Farah），過去曾4度榮獲奧運金牌，首度獲得《英國廣播公司》（BBC）年度體壇風雲人物第一名，以領先2957票差距，擠下北愛爾蘭摩托車冠軍芮亞（Jonathan Rea）。

法拉（Mo Farah）曾4度奪下奧運金牌。（資料照，法新社）

芮亞（Jonathan Rea）是第一位連續3年奪得冠軍的車手。（資料照，歐新社）

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，34歲法拉（Mo Farah）驚訝地透過視訊影片表示，「老實說我嚇了一大跳，甚至沒有準備任何的演講稿」，影片一旁坐著她的繼女與小兒子。

皮考克（Jonnie Peacock）被票選為第三名。（資料照，路透）

根據《中央社》報導，法拉今年8月於世界錦標賽10000公尺項目衛冕成功，但於5000公尺賽事僅奪得銀牌，未來將會轉移重心到公路賽，並表示會參加2020年東京奧運馬拉松比賽。

本次BBC票選結果，法拉獲得8萬3524張票，比第二名芮亞（Jonathan Rea）多出2957張，第3名帕奧雙冠王皮考克（Jonnie Peacock）票數為7萬3429票，相差1萬又95票。值得一提，芮亞是第一位連續3次奪得世界超級摩托車錦標賽（World Superbike）冠軍的車手。