NBA》屢次批評土國總統 坎特被求處4年刑期

土耳其籍中鋒坎特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克土耳其籍中鋒坎特（Enes Kanter）因批評土國政府遭到通緝，如今土耳其檢查官打算對他求處4年刑期。坎特則對此回應，「4年？就這樣？我說了那些話，才4年？」

坎特多次批評土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），他不但被開除國家隊，無法入境土耳其，也因此與家人斷絕關係，護照遭到吊銷。

「我的感覺像是，『喔，4年喔』。」坎特接受訪問時說，這事情不會讓他感到困擾，並表示他專注與隊友們一起打球，去贏得比賽，只想打進季後賽，「在這事我什麼都不想，他們就去做他們想做的事情。」

坎特說，「你唯一能做的就是，在這為土耳其無辜人們祈禱，人們不明白，他們說你的家鄉是在土耳其，為何你還要這樣做？」坎特指出，他只是想為這些無辜的人發聲，「這些人正經歷艱難的時刻，記者、無辜的人在監獄遭到酷刑、殺害、綁架，這真的很糟糕。」

坎特還說，若尼克能打進季後賽，艾爾段會抓狂，「這就是我現在所關注的，打進季後賽，讓這個傢伙發瘋。」

他說，艾爾段是個瘋子，「在美國擁有自由，不管你想說什麼，我的意思是，這是一個自由的國家，但在土耳其不是這樣。你不能批評、或是你說些關於艾爾段的壞話，你說他是壞人，你就被關進監獄，這是政治。」

土耳其籍中鋒坎特。（資料照，法新社）

土國總統艾爾段。（資料照，美聯社）

