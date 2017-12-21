HBL》南湖2連勝 主控陳孝榕「浴血奮戰」褲子都是血仍打滿全場

南湖高中陳昱安籃下伺機投籃。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級12強複賽，今天在高雄巨蛋進行第二天賽事，南湖高中主控陳孝榕「浴血奮戰」繳出20分、12籃板，搭配另有3人得分上雙，以73：57擊敗宜蘭高中，複賽拉出2連勝，戰績為2勝1敗。

南湖隊長黃和田11分；許敬恩13分、7籃板；張簡加瑋4分、4籃板和6助攻；陳昱安14分、7籃板；盧冠廷11分、9籃板，教練王顥宇表示，此仗球員表現較為理想，賽前預期要贏木柵高工、宜中目標也已達成，接下來兩戰對上東山高中、高苑工商也要全力拚看看，力圖取得提前晉級的機會。

陳孝榕雖是球隊主控，在衝搶籃板也頗具企圖心，本季包括預賽在內6戰，已有3場繳出雙十表現，且他在日前練球不慎滑倒，造成右大腿有外傷，今日為了撲球，又讓傷口又裂開，褲子都染上鮮血，但他不輕易言退，照樣在場上拚滿全場，他說：「上場就是要拚，比完賽才知道傷口又裂開了，這樣我又要開始害怕洗澡，因為水弄到傷口真的超痛。」

主控陳孝榕的褲子都是血。（記者林岳甫攝）

南湖高中陳昱安上籃。（記者黃志源攝）



南湖高中與宜蘭高中球員爭奪籃板球。（記者黃志源攝）

宜蘭高中林泊霆運球上籃，南湖高中球員阻擋犯規。（記者黃志源攝）

南湖高中陳孝榕快攻上籃。（記者黃志源攝）

南湖高中陳孝榕攻下２０分。（記者黃志源攝）

南湖高中陳孝榕傳球助攻。（記者黃志源攝）

宜蘭高中林泊霆運球上籃，南湖高中球員阻擋犯規。（記者黃志源攝）