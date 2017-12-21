NBA》少了5主力仍擊敗灰熊 勇士豪取10連勝

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在5名主力都缺陣的情況下，金州勇士今天在主場靠「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）兩人合砍51分的帶領下，終場以97：84擊敗灰熊，豪取10連勝，目前戰績為25勝6敗，與西部龍頭休士頓火箭僅0.5場勝差。

勇士球員中，伊古達拉（Andre Iguodala）感冒，大前鋒D.格林（Draymond Green）、中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）、後衛李文斯頓（Shaun Livingston）、柯瑞（Stephen Curry）等人因傷缺陣。

上半場打完勇士以56：51領先，下半場勇士不給對手機會，沒讓灰熊取得領先，末節灰熊落後對手雙位數分差，最後在倒數2分21秒換下主力球員，比賽也提前進入垃圾時間。終場勇士贏球，奪得10連勝。

K.湯普森全場16投10終拿下29分、外帶5次助攻，杜蘭特22分、8籃板，卡斯比（Omri Casspi）12分。

灰熊方面，M.加索（Marc Gasol）21分、9籃板、5助攻、2抄截，艾文斯（Tyreke Evans）、馬丁（Jarell Martin）各拿10分；灰熊此戰團隊投籃命中率僅33.3％，不及勇士團隊的45.9％。

K.湯普森。（法新社）

M.加索（左）、K.湯普森（右）。（法新社）