MLB》ZiPS大膽預測 陳偉殷明年是馬林魚王牌

棒球預測系統「ZiPS」認為陳偉殷明年能投超過100局。 （資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕ESPN數據專家Dan Szymborski今用棒球預測系統「ZiPS」推測馬林魚來季成績，看好陳偉殷能投100局以上，且有投手最多的勝利貢獻值（WAR），仍是球隊王牌投手。

據棒球預測系統「ZiPS」推算明年成績，陳偉殷可繳20場先發、113.7局，防禦率4.12，成績恰巧落在聯盟平均水準（EAR+ 100），外帶1.5的勝利貢獻值。文章寫道，「陳偉殷若能投滿整季對馬林魚必然有幫助，但現實是不太可能撐完整季，因為他苦於手肘不適的問題。」

即便陳偉殷來季推測成績不算出色，已是馬林魚全隊投手最佳，另外一名能投出勝利貢獻值超過1的投手是史崔利（Dan Straily），推測165.3局，防禦率是4.68，上季馬林魚全隊投手僅繳5.9的勝利貢獻值，排名倒數第三，明年成績可能會再往下探。

「ZiPS」推測馬林魚來季輪值

陳偉殷 113.7局 4.12防禦率 1.5WAR

Straily 165.3局 4.68防禦率 1WAR

Peters 97.7局 4.42防禦率 1.9 WAR

Conley 143.3局 4.65防禦率 0.8WAR

Urena 144局 4.62防禦率 0.8WAR