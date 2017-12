NBA》哈登連兩場轟51分 火箭卻苦吞2連敗（影音）

Austin Rivers sets a new career-high with 36 points in @LAClippers road win! #ItTakesEverything pic.twitter.com/kIfSyxY0fI

〔體育中心/綜合報導〕火箭今在主場招待快艇,「大鬍子」哈登(James Harden)首節進帳20分,連兩場轟下51分追隨「老大」布萊恩(Kobe Bryant)紀錄,然而火箭卻浪費15分領先,快艇A.瑞佛斯(Austin Rivers)6顆外線、生涯新高36分吹響反攻號角,助快艇以128:118逆轉擊敗火箭。

上役主場對湖人砍51分的哈登,今續戰主場對快艇悲劇重演,雖在首節獨拿20分火速升溫,決勝節切入得手、成為聯盟本季首位千分得主,但快艇在A.瑞佛斯火力暴發領軍下逐漸追近,在比賽倒數3分多鐘取得領先後逐漸拉開比分,哈登還在最後不到30秒時,因不滿判決被吹技術犯規,隨後再遭驅逐出場。

哈登本季首位達陣1000分,連兩場轟51分追隨老大紀錄。(美聯社)

A.瑞佛斯生涯新高36分助快艇逆轉贏球。(美聯社)

連兩戰在主場得分大爆發、卻都以輸球作收的哈登,連兩場得到51分寫下難得紀錄,成為自2007年湖人退役球星老大連4場得超過50分以來,聯盟首位連兩場達陣的球員,此役全場28投15中包含6顆三分球,罰球14罰13中,另有8助攻4籃板3抄截,火箭明星控衛保羅(Chris Paul)因鼠蹊部傷勢無緣出戰老東家。

此役快艇投進18顆三分球,A.瑞佛斯貢獻6顆締造生涯新高36分,板凳出發上場39分鐘的L.威廉斯(Lou Williams),對昔日母隊轟下32分外帶7助攻3抄截。中鋒D.喬丹(DeAndre Jordan)斬獲15分20籃板2阻攻。

哈登連兩場飆分秀輸球收場。(美聯社)

James Harden:



First player with back-to-back 50 point games since Kobe Bryant had 4 straight in 2007. pic.twitter.com/Z21kNDA5JE