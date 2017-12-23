NBA》哈登連兩場轟51分 火箭卻苦吞2連敗（影音）

Austin Rivers sets a new career-high with 36 points in @LAClippers road win! #ItTakesEverything pic.twitter.com/kIfSyxY0fI — NBA （@NBA） 2017年12月23日

〔體育中心／綜合報導〕火箭今在主場招待快艇，「大鬍子」哈登（James Harden）首節進帳20分，連兩場轟下51分追隨「老大」布萊恩（Kobe Bryant）紀錄，然而火箭卻浪費15分領先，快艇A.瑞佛斯（Austin Rivers）6顆外線、生涯新高36分吹響反攻號角，助快艇以128：118逆轉擊敗火箭。

上役主場對湖人砍51分的哈登，今續戰主場對快艇悲劇重演，雖在首節獨拿20分火速升溫，決勝節切入得手、成為聯盟本季首位千分得主，但快艇在A.瑞佛斯火力暴發領軍下逐漸追近，在比賽倒數3分多鐘取得領先後逐漸拉開比分，哈登還在最後不到30秒時，因不滿判決被吹技術犯規，隨後再遭驅逐出場。

哈登本季首位達陣1000分，連兩場轟51分追隨老大紀錄。（美聯社）

A.瑞佛斯生涯新高36分助快艇逆轉贏球。（美聯社）

連兩戰在主場得分大爆發、卻都以輸球作收的哈登，連兩場得到51分寫下難得紀錄，成為自2007年湖人退役球星老大連4場得超過50分以來，聯盟首位連兩場達陣的球員，此役全場28投15中包含6顆三分球，罰球14罰13中，另有8助攻4籃板3抄截，火箭明星控衛保羅（Chris Paul）因鼠蹊部傷勢無緣出戰老東家。

此役快艇投進18顆三分球，A.瑞佛斯貢獻6顆締造生涯新高36分，板凳出發上場39分鐘的L.威廉斯（Lou Williams），對昔日母隊轟下32分外帶7助攻3抄截。中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）斬獲15分20籃板2阻攻。

哈登連兩場飆分秀輸球收場。（美聯社）