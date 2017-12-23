NBA》KP回神轟29分無用 活塞7人得分上雙驅逐尼克（影音）

Tobias Harris posts 24 PTS, 5 AST, as the @DetroitPistons grab the W!#DetroitBasketball pic.twitter.com/Mw8M0sVvwi — NBA （@NBA） 2017年12月23日

〔體育中心／綜合報導〕活塞今回主場迎戰尼克，當家門神卓蒙德（Andre Drummond）坐鎮斬獲18分15籃板，全隊7人得分上雙，尼克「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）雖一掃昨11投0中陰霾，轟下全場最高29分，最終仍以101：104不敵活塞。

活塞開賽掌握進攻籃板、打出12：2攻勢取得領先，卓蒙德迅速進帳6分6籃板，隨後因犯規麻煩坐回板凳區，上半場只打短短7分鐘，但隊友火力穩定輸出，2節打完仍以52：44領先，最多曾領先對手13分。

易籃後尼克持續追分，KP、坎特（Enes Kanter）攜手猛攻於第3節率隊衝出18：6扳平比數，決勝節延續攻勢、一度反領先對手8分，然而險遭翻盤的活塞拒絕投降，R.傑克森（Reggie Jackson）在比賽倒數44秒拋投得手追平比數，倒數24秒2罰1中取得1分超前，尼克無力最終以101：104落敗。

波辛傑斯此役上場38分鐘手趕回溫，全場28投12中包含3顆三分球，拿到全場最高29分另有9助攻，坎特攻下本季個人新高22分外帶16籃板3阻攻。活塞T.哈里斯（Tobias Harris）力搏41分鐘斬獲全隊最多24分並送出5助攻，因犯規麻煩只打26分鐘的卓蒙德獲18分15籃板2阻攻，此役活塞先發五人得分都上雙，板凳4人合力貢獻26分。

活塞全隊7人得分上雙摘勝。（法新社）

卓蒙德繳18分15籃板。（法新社）

坎特獲本季新高22分。（法新社）