NBA》雙塔合轟50分22籃板 鵜鶘送魔術七連敗

2017/12/23 12:06

卡森斯攻下26分11籃板全場最高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今做客魔術，除了A.戴維斯（Anthony Davis）及卡森斯（DeMarcus Cousins）「雙十」演出，合力灌進50分22籃板，哈勒戴也送來24分火力支援，終場鵜鶘就靠著三雄飆分，以111：97送魔術七連敗。

魔術近期飽受傷兵困擾，主力前鋒A.戈登（Aaron Gordon）及富尼耶（Evan Fournier）皆未歸隊，這也讓魔術的排名直直落到東部尾端，僅勝過公牛及老鷹。

鵜鶘本場開賽以一波9：0的攻勢開局，首節打完就取得12分領先，次節魔術一度將比數縮小至6分差，不過半場打完仍以50：60落後。

易籃後，魔術仍敵不過雙塔的攻勢，一路被壓著打，第三節打完落後16分，決勝節最多更落後到27分，最終以14分差慘遭鵜鶘血洗。

A.戴維斯。（美聯社）

鵜鶘僅三雄得分上雙，其餘球員只有零星得分，卡森斯攻下26分11籃板全場最高，哈勒戴貢獻24分，A.戴維斯拿下20分11籃板。

魔術方面以J.西蒙斯（Jonathon Simmons）22分8籃板最搶眼，伍切維奇（Nikola Vucevic）得到21分8籃板，裴頓（Elfrid Payton）18分。

J.西蒙斯。（美聯社）

相關關鍵字： NBA 奧蘭多魔術 紐奧良鵜鶘

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.