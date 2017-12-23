NBA》雙塔合轟50分22籃板 鵜鶘送魔術七連敗

卡森斯攻下26分11籃板全場最高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今做客魔術，除了A.戴維斯（Anthony Davis）及卡森斯（DeMarcus Cousins）「雙十」演出，合力灌進50分22籃板，哈勒戴也送來24分火力支援，終場鵜鶘就靠著三雄飆分，以111：97送魔術七連敗。

魔術近期飽受傷兵困擾，主力前鋒A.戈登（Aaron Gordon）及富尼耶（Evan Fournier）皆未歸隊，這也讓魔術的排名直直落到東部尾端，僅勝過公牛及老鷹。

鵜鶘本場開賽以一波9：0的攻勢開局，首節打完就取得12分領先，次節魔術一度將比數縮小至6分差，不過半場打完仍以50：60落後。

易籃後，魔術仍敵不過雙塔的攻勢，一路被壓著打，第三節打完落後16分，決勝節最多更落後到27分，最終以14分差慘遭鵜鶘血洗。

A.戴維斯。（美聯社）

鵜鶘僅三雄得分上雙，其餘球員只有零星得分，卡森斯攻下26分11籃板全場最高，哈勒戴貢獻24分，A.戴維斯拿下20分11籃板。

魔術方面以J.西蒙斯（Jonathon Simmons）22分8籃板最搶眼，伍切維奇（Nikola Vucevic）得到21分8籃板，裴頓（Elfrid Payton）18分。

J.西蒙斯。（美聯社）