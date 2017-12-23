NBA》公鹿三劍客合砍78分 黃蜂輸球又傷兩主力

2017/12/23 13:36

「字母哥」亞德托昆波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今主場迎戰黃蜂的比賽，陣中3劍客「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米德爾頓（Khris Middleton）大鎖布雷德索（Eric Bledsoe）合砍78分，帶領公鹿以109：104逆轉黃蜂。

開賽4分鐘黃蜂中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）就撞傷無名指退場休息。黃蜂一哥K.沃克（Kamba Walker）扛起球隊得分重任，與布雷德索對飆3分球，雙方陷入拉鋸戰，不過而在上半場結束前K.沃克連拿10分，帶領黃蜂以59：52帶著7分領先進入下半場。

進入第4節K.沃克連續命中2顆3分球穩住領先優勢，不過「字母哥」亞德托昆波挺身而出，在關鍵時刻帶領公鹿打出一波8：0攻勢逆轉比分，黃蜂最後幾波進攻皆無法取分，將勝利拱手讓給對手

另外K.沃克在比賽第4節時頭部撞傷，不過仍留在場上比賽，賽後K.沃克接受檢查，所幸並沒有腦震盪跡象，將在明天進行進一步檢查。

公鹿3劍客「字母哥」亞德托昆波攻下26分7籃板5助攻，米德爾頓拿下全隊最高28分3籃板，大鎖布雷德索也有24分5籃板10助攻雙十成績。

黃蜂K.沃克貢獻全場最高32分4籃板2助攻，M.威廉斯（Marvin Williams）則攻下15分10籃板雙十成績。

米德爾頓。（美聯社）

K.沃克。（美聯社）

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