NBA》就是不想輸掉車尾！魏少決殺三分彈助隊射鷹

2017/12/23 13:30

魏少飆進致勝三分彈。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕就是不想輸吊車尾！雷霆今天靠著「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）飆進致命三分彈，並攻下全場最高30分7籃板15助攻，率隊以120：117絕殺聯盟爐主老鷹。

此役三巨頭狀態不錯，半場打完合力挹注36分，助隊以64：50取得領先。易籃後，雷霆一度領先16分，不料第三節末段進攻大當機，反觀老鷹多點開花，由伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）率先開砲，全隊接連命中三顆外線，打出一波22：8的小高潮，前三節打完只落後1分。

決勝節老鷹一度反超，不過魏少連投帶罰拿下3分，再成功助攻J.葛蘭特（Jerami Grant）將比數超前，比賽最後43.9秒雷霆取得4分領先，但伊利亞索瓦先是投進三分求，再罰進兩球將比數以117扳平，接著雷霆把最後一擊交給魏少，魏少不負眾望射進決殺三分彈，最終雷霆就以3分射鷹。

甜瓜進帳24分。（美聯社）

魏少繳出30分7籃板15助攻全隊最佳，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）貢獻24分，喬治（Paul George）進帳17分，亞當斯（Steve Adams）16分。

老鷹方面以貝利納里（Marco Belinelli）得到27分最搶眼，伊利亞索瓦攻下22分，替補的迪藍尼（Malcolm Delaney）20分，J.柯林斯（John Collins）16分，主控施洛德（Dennis Schroder）未登版。

貝利納里攻下27分。（美聯社）

相關關鍵字： NBA 奧克拉荷馬雷霆隊 亞特蘭大老鷹

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