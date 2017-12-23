NBA》替補老將砍8顆外線 熱火6成命中率炙燒小牛（影音）

2017/12/23 14:32

〔體育中心／綜合報導〕傷兵滿營的熱火今在主場迎戰小牛，團隊命中率6成39、35顆籃板球完全壓制對手，板凳出發的30歲艾靈頓（Wayne Ellington）單場砍進8顆三分球、轟下28分皆為生涯新高，終場熱火以113：101輕取小牛。

熱火上、下半場都以12：0猛攻開場，全場投籃命中率、外線命中率皆高達6成4，籃板球也以35顆完勝對手，小牛此役僅22顆籃板球為聯盟本季新低，替補上陣的艾靈頓出賽39分鐘表現驚艷全場，此役16投10中砍進8顆三分球、轟下28分皆寫下個人生涯紀錄，熱火全場不曾落後寫意摘勝。

熱火先發威特斯（Dion Waiters）今在首節就因傷退場，左踝再度扭傷讓他成為隊上第七位傷兵，此役表現大爆發的艾靈頓有望獲得更多上場時間，威特斯初步檢查並無骨折情形，後續安排尚未宣布。

小牛精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）此役投進6顆三分球，聯盟史上三分球排名上升至第12名，與H.巴恩斯（Harrison Barnes）都攻下20分，費雷爾（Yogi Ferrell）板凳出發打33分鐘貢獻全隊最多23分。

諾威斯基單場投進6顆三分球。（美聯社）

艾靈頓飆8記外線轟下28分。（美聯社）

巴瑞亞賽後向艾靈頓致意。（美聯社）

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