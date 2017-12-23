MLB》爸爸上哪去？ 消失3個多小時達比修愛妻急尋夫

達比修有與老婆山本聖子。（圖片取自網路。）

〔體育中心／綜合報導〕日籍強投達比修有世界大賽連2戰被打爆，季後成為自由球員仍然是各隊爭搶的頭號先發投手，日前小熊球團也派出高層，親自到他位於德州達拉斯住處會面，談了3個多小時，不過沒帶翻譯的達比修，倒是讓老婆聖子嚇得半死，在社群媒體發文，擔心他是不是發生了車禍事故。

達比修有老婆「摔角女王」聖子。（取自聖子推特）

達比修有雖然在世界大賽遭太空人打爆，不過各家美國媒體仍將達比修有名列自由市場首位，行情高達6年1.6億美元（約新台幣48億元）大合約，包括小熊、雙城、太空人、遊騎兵和道奇都有意網羅。

為了延攬達比修有，小熊球團棒球事物總裁艾普斯坦（Theo Epstein），帶著總經理霍爾（Jed Hoyer）等高層，親自飛到德州與達比修會面，表達爭取他加盟的誠意。，最快耶誕節前就有結果；在這3小時半的會面中，達比修本人則透露他全程使用英語，並不需翻譯在場。

雖然達比修有與小熊球團相談甚歡，不過消失的這3個多小時，卻把老婆「摔角女王」聖子給嚇壞，育有兩子的聖子在推特上寫下：「今年球季結束後，從沒讓爸爸一個人在家1個小時過，現在都過了3個多小時了，卻沒有任何消息，爸爸該不會是發生車禍事故了？」

達比修消失3個月小時，老婆聖子焦慮的上網尋夫。（取自聖子推特）

而事後達比修也在自己的推特上轉發聖子的推文，並搞笑表示，老婆大人早就等不及，焦慮地傳訊息過來了，請球迷們不用擔心。