桌球國手選拔賽激烈開打 240人爭取24名額

2017/12/23 12:50

明年度中華民國桌球國手選拔賽激烈開打。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中華民國桌球協會與桃園市政府共同主辦「107年度中華民國桌球國手選拔賽」，吸引全國各縣市240位好手，齊聚中壢區新明國小激烈開打，爭取男子、女子組各12名的國手資格。

為期4天的選拔賽從22日起到25日止，具參賽資格的好手，包括11月間由國際桌總所公佈的世界排名前50名選手，以及今年度全國桌球錦標賽單打賽冠軍等，男子組共134位好手爭取12名國手資格，女子組也有104人參賽、同樣選拔12名國手，競爭激烈。

桃園市長鄭文燦上午主持選拔賽開幕儀式，也頒發證書給已經率先出線、第一次入選國手的男子組王泰威與楊恆韋，以及女子組黃怡樺、方思涵，鄭文燦說，桌球是全民運動，更是極具潛力可發展的國際運動賽事，希望入選為國手的好手們，能夠把握未來每一場賽事，展現好球技，用好成績為國爭光。

鄭文燦補充，桃園市政府也積極推動桌球運動，例如每年定期舉辦「市長盃桌球錦標賽」，盼讓桌球好手們有更多參賽機會，還推動為期3年的「桃園市桌球菁英潛力選手培育計畫」，在市立體育館成立培訓中心，提供良好的訓練環境，訓練桌球好手成為專業選手，進一步帶動桌球運動的風氣。＃

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