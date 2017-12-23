LOL》台灣選手遊戲中辱罵「殺你媽」 遭LMS官方禁賽並罰三萬台幣

前HKA M1ssion與J Team Breaker因言語辱罵被官方禁賽。（取自M1ssion臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》職業選手的遊戲言論再度成為網友熱議話題！前HKA中路選手M1ssion日前在韓服排積分時，因與遊戲內的對手JT Breaker互罵「只殺你」、「殺你媽」，事後遭LMS官方各處2018春季賽禁賽一場與新台幣3萬元罰款。

根據《INVEN》取得的截圖看來，「mide gui tou」與一名韓文帳號有來回數次的文字交鋒，前者正是M1ssion的韓服帳號，他先是嘴自家打野是個菜鳥（noob jg），對方則是開嗆「看你多麼垃圾」；M1ssion隨即打出對方的戰績1/3/9，對方又立刻回應「就只殺你一次」（only kill you）；這時，M1ssion才罵出事後讓他後悔莫及的「殺你媽」（Kill your mom），而對方也只有再回應「zz」、「no team f@ucker」。

M1ssion與Breaker互罵過程。（取自INVEN）

這段截圖被南韓網友傳到大型遊戲論壇「INVEN」後，立刻引發熱議，但從後來得知的消息，對嗆的兩人分別是前HKA中路選手M1ssion與J Team輔助選手Breaker，從對話看起來，並非認真「辱罵」，反而像是在打嘴砲，只能說職業選手身分與一般玩家不同，在人人都看得到的直播、實況年代，言行舉止得更加注意。

事後兩人也因這段文字內容，被LMS官方各懲處2018春季賽禁賽一場與新台幣3萬元罰款，理由為：「發表攻擊性且不當的言論，作為職業選手和公眾人物此一行為已造成不良影響故經賽事單位審查後決議給予懲處。」

對此，雙方都在臉書上致歉，Breaker表示：「身為職業電競選手，應該以身作則嚴守召喚師公約，不該與其他玩家發生言語上的衝突以及使用不合適的詞彙」，他表示今後會管理好自己的情緒，努力成為一名成熟的職業選手。

M1ssion也表示，很抱歉沒有控制好自己的情緒，說出不雅詞語以及做出不好示範，向熱愛英雄聯盟的所有玩家道歉；為了表示他改過的悔意，也立即捐了一萬元新台幣給靖娟基金會，給需要幫助的兒童，「這次風波我受到了深深的教訓也自我反省，我會記取教訓且不再犯錯」。