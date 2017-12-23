NBA》連2場轟51分卻輸球里程「悲」 哈登對裁判開砲（影音）

James Harden gets ejected for this after dropping 51 vs the Clippers! pic.twitter.com/e7rHvJBtxT — NBA Clips （@BestNBAClips） 2017年12月23日

〔體育中心／綜合報導〕聯盟得分王「大鬍子」哈登（James Harden）今達成另類里程「悲」，連2場飆51分都以輸球收場，賽後受訪時直言裁判吹判令他感到挫折，球隊輸球也讓他無心關注自己達成的個人紀錄。

上役主場對湖人輸球後，火箭今續戰主場對快艇再度悲劇重演，快艇在A.瑞佛斯（Austin Rivers）6顆外線、生涯新高36分大爆發助陣下，克服15分落後逆境，硬是在決勝節逆轉超前，哈登在比賽倒數26.6秒時因不滿吹判出言抗議，被吹技術犯規後再被趕出場，火箭最後以118：128遭對手翻盤輸球。

哈登此役首節就攻下20分，連兩戰都攻下51分寫下難得紀錄，成為自2007年湖人退役球星布萊恩連4場得超過50分以來，聯盟首位連兩戰達陣的球員。然而連兩場飆分秀都以輸球收場，也讓哈登成為史上第二位背靠背單場得分超過50分、球隊卻輸球的悲情球員，第一位名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain），他在1962到63年，單季經歷三次「連3場個人得分超過50分、但球隊落敗」紀錄。

由於火箭輸球、勇士贏球，火箭讓出西部王座、落居第二，落後勇士0.5場勝差，賽後受訪時表示球隊輸球、什麼都不重要了，坦言自己備感挫折，被問到挫折來自何處，哈登直言吹判非常爛（bullshit），對於裁判大感不滿：「我已經受夠聽到『我犯了錯』、『我沒看到』，身為一個球員，聽到（裁判這樣說）真的很讓人挫折，我知道我們都會犯錯，但這真的讓人很沮喪。」

哈登對吹判感到沮喪。（美聯社）