NBA》約基奇轟27分手感發燙 率金塊輕取拓荒者

金塊中鋒約基奇飆下27分8籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今作客出戰拓荒者，新星中鋒約基奇（Nikola Jokic）飆下27分8籃板，加上拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）前役對上馬刺時不慎拉傷腿筋高掛免戰牌，最終金塊便以102：85輕取拓荒者，送給隊手3連敗。

受傷的里拉德只能在場邊觀戰。（美聯社）

首節金塊就靠著在禁區的優勢單節就狂抓16籃板，不過戴維斯（Ed Davis）中距出手時要到萊爾斯（Trey Lyles）的犯規，穩穩命中兩罰，第一節結束金塊僅以6分之差領先，次節金塊中鋒約基奇三分外線出手命中，加上拓荒者在本節發生多次失誤，上半場結束金塊就以52：41拉開比數。

易籃後，金塊在防守上做得滴水不漏，單節就賞給拓荒者5個麻辣鍋，成功壓制對手火力。末節金塊再度展現在禁區中的宰制力，單節又抓下17籃板，一路領先到最後，最終就以102：85擊敗拓荒者。

此役，約基奇砍下27分8籃板5助攻外帶2火鍋，W.錢德勒（Wilson Chandler）繳出21分11籃板「雙十」表現，G.哈里斯（Gary Harris）也進帳17分3抄截1火鍋；拓荒者則由麥考倫（CJ McCollum）砍下全隊最高的15分，奈皮爾（Shabazz Napier）則拿下14分5助攻。

約基奇今天也有2火鍋進帳。（美聯社）