NBA》重返龍頭！D.格林歸隊+KD飆分 勇士險勝湖人11連勝

杜蘭特展現全能身手飆33分7籃板7助攻。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今回到主場迎戰湖人，杜蘭特（Kevin Durant）展全能身手，飆33分、7籃板、7助攻，率領勇士以113：106力退湖人，收下11連勝，加上火箭今天輸球，一來一往，讓他們重返聯盟龍頭寶座。

D.格林（Draymond Green）在缺陣4場後，今歸隊繳出13分、11籃板、7助攻，幫助灣區大軍在上半場打完取得17分領先。

D.格林重回先發陣容。（美聯社）

原以為勝券在握，但易籃後，湖人小將們展現韌性，比數逐漸逼近，決勝節，藍道（Julius Randle）一人獨拿11分，率隊一路追到2分差，倒數階段勇士眾將回神，加上D.格林、杜蘭特關鍵罰球，力阻湖人的反撲。

雖然湖人最終逆轉失敗，但兩隊近兩次交手，湖人分別以2分差、7分差不敵勇士，沒讓對手輕易獲勝。

向來以三分球見長的勇士，今僅投進7顆，命中率35%，但團隊命中率51.8%仍大勝湖人的38.6%。

杜蘭特飆出全隊最高33分、7籃板、7助攻，K.湯普森（Klay Thompson）挹注16分，今先發上陣的菜鳥貝爾（Jordan Bell）繳出生涯新高20分。

湖人則以庫茲瑪（Kyle Kuzma）飆出全隊最高27分、14籃板，「球哥」波爾（Lonzo Ball）表現也不差，繳出25分、5籃板、5助攻。