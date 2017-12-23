HBL》楊皓喆「開綠燈」猛攻 泰山連兩年晉級8強

泰山高中勝東泰高中。 （記者黃志源攝）



〔記者林岳甫／高雄報導〕泰山高中從領先14分到落後7分，好在後衛楊皓喆在教練廖文彬「開綠燈」下，在末節重拾進攻本色，個人獨拿10分，包括連拿8分，助隊以88：79扳倒東泰高中，確定連兩年晉級8強。

楊皓喆全場拿到15分、4助攻，其中有10分來自關鍵第4節，率隊在單節狂拿33分，他也成為逆轉的最大功臣，他說：「前三節真的打得很悶，第4節廖文彬教練有叫我要積極攻擊籃框，我才敢大膽進攻。」

泰山一哥譚傑龍繳出19分、18籃板；李威廷18分、陳俊男10分，黑衫軍不用看晚間7點能仁家商與松山高中的勝負關係，確定闖入8強。

東泰劉本善23分、12籃板；「板凳暴徒」賴柏彥21分、5籃板與5助攻；主控羅逸順16分、7籃板、4助攻及5抄截，不過，輸球最大原因在於團隊罰球在關鍵時刻都2罰中1，不僅無緣拉開比分，還被對手翻轉戰局，教練高丁國柱無奈表示，「這場罰球真的不好，輸球就是我自己的錯，之後一定要逼球員勤練罰球。」

東泰高中賴柏彥攻下２１分。（記者黃志源攝）



東泰高中賴柏彥攻下２１分。（記者黃志源攝）



東泰高中賴柏彥攻下２１分。（記者黃志源攝）



泰山高中譚傑龍攻下１９分。（記者黃志源攝）



泰山高中譚傑龍攻下１９分。（記者黃志源攝）



泰山高中李威廷攻下１８分。（記者黃志源攝）



泰山高中李威廷攻下１８分。（記者黃志源攝）



泰山高中楊皓喆攻下１５分。（記者黃志源攝）



泰山高中楊皓喆攻下１５分。（記者黃志源攝）



泰山高中楊皓喆攻下１５分。（記者黃志源攝）

