中職》王勝偉面對困境 榊原良行一席話很受用

王勝偉指導學員。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕「YY Baseball Camp」打擊和內野守備訓練營，今天在國立體大棒球場進行，師資包括旅美好手林子偉、張育成和中職8屆游擊手金手套得主王勝偉，學員清一色都是一般棒球愛好者，非科班出身球員。

這個月王勝偉邀請前兄弟象日籍守備教練「Bara桑」榊原良行來台指導兩週，昨榊原離台，登機前兩人依依不捨，王勝偉說，「本來我要去日本找Bara桑的，後來想說把他請過來好了，很感謝他。」

今年季末中信兄弟發生「五虎將」風波，王勝偉是事件風暴核心人物，榊原當然也知道，他告訴王勝偉，「你一定會遇到很多狀況，但只要專注在這兩週所做的訓練，不要被外在因素影響未來的挑戰。」

王勝偉生涯豪取8座游擊手金手套獎，不過榊原提醒他，「拿8座金手套不是最重要的，重要的是如何提升訓練質量，讓守備更好。」

今年球季王勝偉游擊手守備率高達0.981，是歷屆游擊手金手套守備率最佳得主，，他表示，季前訓練最重要，所以花很多時間在守備練習上，包括腳步移動、接傳球，每個動作都要做得更精確，特別是面對國際賽各國有許多快腿，如何迅速處理滾地球接傳也很重要。

王勝偉指導學員。（記者羅志朋攝）

「YY Baseball Camp」打擊和內野守備訓練營，師資包括張育成、王勝偉、林子偉（左起）。（記者羅志朋攝）



王勝偉。（記者羅志朋攝）

