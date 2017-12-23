MLB》張育成即將返美 目標明年就上大聯盟

張育成。（記者羅志朋攝）



〔記者羅志朋／桃園報導〕「YY Baseball Camp」打擊和內野守備訓練營，今天在國立體大棒球場進行，旅美好手張育成暫時卸下球員身分當起講師，學員清一色都是一般棒球愛好者，非科班出身球員。

張育成表示，這是第一次參加棒球訓練營教學員，把他在美國所學教給他們，未來他們回到學校或球隊，也可以把學到的東西教給學弟和其他人。

今年球季張育成在印地安人2A出賽126場，440打數敲97安、打擊率2成20，敲24轟、打下66打點，一個月前球團將張育成放進40人名單，明年將參加大聯盟春訓。

張育成表示，預計明年1月3日返美，先參加球隊體能訓練營，再投入春訓，為新球季做準備，他喊話，「我有信心明年就上去（大聯盟）。」

翻閱歷史，亞洲內野手要在大聯盟舞台站穩腳步，並繳出亮眼成績單並不多。在印地安人小聯盟主守游擊的張育成認為，其實心態是最重要的，只要心態正確，做每一件事情都沒有很難，他的目標就是站穩大聯盟。

「YY Baseball Camp」打擊和內野守備訓練營，師資包括張育成、王勝偉、林子偉（左起）。（記者羅志朋攝）



張育成指導學員。（記者羅志朋攝）



張育成指導學員。（記者羅志朋攝）

