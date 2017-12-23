NBA》苦命探花交易後還是被冰 籃網主帥這樣說

歐卡佛交易道籃網後，僅僅只上場過一次。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在七六人最命苦的探花中鋒歐卡佛（Jahlil Okafor）日前終於被交易到籃網，和2015年選秀榜眼羅素（D'Angelo Russell）一起打拚，不過交易去籃網後，歐卡佛仍在苦等上場機會，許多球迷也在現場呼喊，希望能讓他上場，不過籃網主帥亞特金森 （Kenny Atkinson）在受訪時仍表示，凡事得按照計畫來。

本季陷入傷兵困境的籃網，在季中交易用前鋒布克跟七六人交易來2015年選秀探花J.歐卡佛、射手史道斯卡斯和一支二輪選秀籤。而在七六人嘗盡冷凍之苦，中鋒歐卡佛日前終於被交易到籃網，不過截至今日，歐卡佛僅在籃網出賽過一場繳出10分4籃板。

歐卡佛（左）。（取自籃網推特）

而今日籃網迎戰巫師時，鏡頭帶到剛交易至籃網的中鋒歐卡佛，神情凝重坐在板凳上，本場比賽最終卻仍沒有獲得上場機會，現場球迷也多次鼓譟響起了「歐~卡~佛」的呼喊。

當記者詢問籃網主帥是否有聽到球迷們的訴求時，亞特金森說：「我也有聽到，我尊重球迷，也理解他們想要看到歐卡佛的心情。但我從一開始就說過了，我們已經有為他排定計劃，我們也會遵這個計劃慢慢來。」

「歐卡佛的各項條件都很誘人，但我還是希望把他放在最適當的位置上，協助他成功。所以我們還是會遵守計劃，一步一步慢慢來。」亞特金森說道。

籃網主帥亞特金森。（資料照，法新社）