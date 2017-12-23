棒球》美式球風不重視守備? 原來是誤會一場

2017/12/23 15:46

「YY Baseball Camp」打擊和內野守備訓練營，師資包括張育成、王勝偉、林子偉（左起）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕「YY Baseball Camp」打擊和內野守備訓練營，今天在國立體大棒球場進行，師資包括旅美好手林子偉、張育成和中職8屆游擊手金手套得主王勝偉，學員清一色都是一般棒球愛好者，非科班出身球員。

過去林子偉曾多次參加NIKE棒球訓練營，學員皆為科班球員，今天教的普遍是沒有棒球基礎的「素人」，看到這批素人學員，林子偉說，「從學員身上，我看到他們對棒球的熱情。」

值得一提的是，今天在高雄舉辦高苑工商棒球隊OB賽，身為高苑校友的林子偉缺席，選擇在北部棒球訓練營教球，他表示，高苑OB賽已參加2、3次，在棒球營教素人學員還是第一次。

大聯盟講求「強力棒球」，外界認為美式球風是否重攻輕守?林子偉長期接受美式訓練，他認為，其實美國棒球很重視守備，不會只偏重打擊。

林子偉。（記者羅志朋攝）

林子偉以大聯盟春訓為例，他說，春訓內野手每天都會分好幾組，做的內野守備練習都強調基本動作，「沒有人是不做好基本動作，內野守備就很強的。」

林子偉表示，春訓時教練不會讓一名內野手接一、兩籃的球，因為一次接太多動作會跑掉，但會要求接10到15球的過程中，每個動作都做確實，這樣守備的型才會固定。

「YY Baseball Camp」打擊和內野守備訓練營為期兩天，明天結束，明年1月6、7日緊接著登場的是打擊和外野守備訓練營，師資包括王柏融、林哲瑄、高國輝和張正偉，地點同樣是在國立體大棒球場。

林子偉指導學員。（記者羅志朋攝）

林子偉指導學員。（記者羅志朋攝）

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