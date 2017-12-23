SBL Live》台啤「誤」事 台銀奪三連勝位居聯盟龍頭

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台啤 19 19 18 10 66 台銀 25 12 16 19 72

台銀籃球隊張博勝（右）與賈西亞。（記者簡榮豐攝）



第四節

台銀李維哲先以三分球追平比數，賈西亞再用罰球超前比數。台啤周伯勳與蔣淯安接連中距離得分，不過賈西亞也持續切入取分，台啤第四節失誤過多，也讓台銀有多次快攻得分的機會，終場台銀以72：66擊敗台啤。

第三節

台銀余純安沒有把握兩罰機會，反倒台啤周伯勳投進三分外線在加上籃下放進兩分，台銀靠著張博勝再度投進三分球在下半場開胡，蔣淯安用大轉身上籃回敬對手，台銀在下半場過了4分鐘後更換賈西亞上場，張博勝連續兩次精彩上籃住台銀將比數反超，賈西亞因不敢再犯規，讓李恩有了多次強打禁區的機會，呂奇旻也在第三節貢獻5分，第三節結束台啤以56：53領先台銀。

第二節

台啤靠著罰球連追四分，台銀隨後用連續兩次暫停來表達抗議，暫停回來台啤再用三分球超前比分，蔣淯安再度撕裂台銀禁區，第二節台啤打出9-0攻勢。

台銀相對於首節火燙的表現，第二節手感降溫，在賈西亞犯規麻煩下全本土陣容，僅能依靠陳順祥和李維哲的火力輸出，第二節遭台啤逆轉比數，半場結束台啤38：37領先台銀。

第一節

一開賽雙方皆由洋將開胡，台啤靠著李恩籃下強打兩分，隨後台銀賈西亞用大號三分回敬，台銀三分外線連發，張博勝、陳順祥分別貢獻三顆與兩顆三分，台啤方面則主攻籃下，也造成賈西亞首節身背三次個人犯規。蔣淯安替補上陣拿下8方，台銀靠著優異的三分命中率首節25：19領先台啤。

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台啤籃球隊洋將Mayor Mcmorrow。（記者簡榮豐攝）

台啤籃球隊洋將Mayor Mcmorrow。（記者簡榮豐攝）

台銀陳順祥。（記者簡榮豐）

台啤啦啦隊。（記者簡榮豐攝）

台啤籃球隊周伯勳。（記者簡榮豐攝）

台銀李維哲。（記者簡榮豐攝）

台銀籃球隊張博勝。（記者簡榮豐攝）

台銀籃球隊洋將賈西亞上半場陷入犯規麻煩。（記者簡榮豐攝）



台銀籃球隊洋將賈西亞。（記者簡榮豐攝）

