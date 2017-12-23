羽球》召集「周團隊」 周天成盼亞運為國奪牌

周天成今天參加品牌表演賽。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕世界男單排名第7的周天成自評今年表現為「中上」，仍有許多目標沒有突破，他希望組織「周團隊」，開始為明年賽事亞運、世錦賽，以及2020年東京奧運備戰。

周天成指出，世界頂尖好手都有一個團隊，不管是教練、治療師，或是分析師等，他強調，戰術分析是很重要的，他需要人幫忙分析各國好手打法，目前朝著召集「周團隊」的目標去做，談到球王安賽龍障礙，小天表示，要擊敗他，不是沒機會。

明年重頭戲是印尼亞運與世錦賽，周天成表示，目標當然是拿獎牌，上屆亞運八強，難道要維持嗎。

上屆仁川亞運，周天成在關鍵晉級一役，遭香港對手魏楠小動作干擾，無緣挑戰四強，下場後，他一度情緒崩潰，回想起這件往事，小天表示，這個事件帶給他心態上的成長，變得更成熟了。

「這也是上天給我的考驗，其實不只是這件，還有很多其他的狀況，可能誤判阿等等。」周天成表示。

由於明年BWF改變賽制，賽季等於提前到1月開始，周天成首戰從馬來西亞大師賽出發，一路連接印尼賽、印度賽，下個月就有三連戰考驗。但若年度大賽將至，他透露，賽事安排會比較不密集，專心練球備戰。

周天成介紹自己的戰靴。（記者卓佳萍攝）